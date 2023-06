L'europarlamentare Alessandra Mussolini è intervenuta in Piazza Duomo in occasione del funerale di Silvio, spiegando quale futuro avrà Forza Italia.

Tra le personalità presenti in Piazza Duomo in occasione del funerale dell’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi c’era anche l’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini. La nipote del Duce ha dedicato una breve riflessione su quello che sarà il futuro del partito dopo la morte del suo fondatore: “Nel centrodestra non cambierà niente”, ha osservato.

Berlusconi, Alessandra Mussolini parla del futuro di Forza Italia

Alessandra Mussolini ha definito Silvio Berlusconi “una persona straordinaria che ha creato il bipolarismo”. Sul partito, Forza Italia, ha invece dichiarato: “Ora nel centrodestra non cambierà niente perché il partito è una comunità, è maturo, con i valori e gli ideali di Berlusconi si va avanti e Forza Italia è il perno all’interno del PPE e all’interno del governo di centrodestra”.

Il saluto a Silvio Berlusconi: “Siamo sconvolti”

L’europarlamentare ha salutato così Berlusconi dopo la sua scomparsa: “Siamo sconvolti. Se ne va un uomo generoso, una persona entusiasta del suo lavoro. In molti hanno provato ad imitarlo, ma nessuno ci è mai riuscito”. Nelle scorse ore su Twitter aveva invece scritto: “Continueranno ad odiarlo, ma chi lo ama e lo ha amato continuerà le sue battaglie politiche per la libertà in Italia e in Europa”.