Jacob Rothschild, erede e a capo di una delle più importanti famiglie di banchieri del mondo, è morto all’età di 87 anni.

L’annuncio della morte

Ad annunciare la morte di Rothschild sono stati i familiari, spiegando che l’uomo verrà sepolto secondo l’usanza ebraica all’interno di una piccola cerimonia aperta solo ai familiari.

Scrivono in una nota i 4 figli di Rothschild, avuti con la moglie Serena deceduta nel 2019: “Nostro padre Jacob era una presenza imponente nella vita di molte persone, un finanziere superbamente abile, un paladino delle arti e della cultura, un devoto funzionario pubblico, un appassionato sostenitore delle cause di beneficenza in Israele.”

La carriera di Jacob Rothschild

Nato nel 1936 dal terzo barone Rothschild, Jacob studiò a Oxford per poi lavorare nella banca di famiglia. La svolta avvenne quando decise di fondare la propria società nel 1980.

Il titolo di IV barone Rothschild nel frattempo gli valse un posto come membro indipendente della Camera dei Lord britannica dal 1991 al 1998 dove si entrava per diritto ereditario. Era anche un attivo filantropo e gestiva le sue opere benefiche tramite la Windmill Hill Asset Management, da lui fondata.

Lo scorso anno il Sunday Times Rich List stimava che la famiglia Rothschild possedesse un patrimonio di circa 825 milioni di sterline.