Mauritius, nave da crociera messa in quarantena: si pensava al colera

Non è la prima volta che si torna a parlare di colera e anche questa volta parliamo di un caso molto simile a quello già avvenuto anche da noi, più precisamente in Sardegna. Una nave da crociera che navigava sulle coste di Mauritius era stata messa in quarantena dopo un allarme di colera. In seguito agli accertamenti delle autorità sanitarie però, è stato rivelato che in realtà si trattava di gastroenterite.

L’allarme iniziale

Il tutto è avvenuto durante la giornata di domenica scorsa, quando una nave da crociera della Norwegian Cruise Line è stata messa in quarantena sulle coste di Mauritius per il timore di un’epidemia di colera. La Norwegian Dawn, questo il nome dell’imbarcazione, è stata così allontanata dal porto di Port Louis, con 15 passeggeri messi in isolamento a bordo.

Persone che sono poi state sottoposte a tutti i test medici del caso dopo aver descritto i sintomi di una malattia allo stomaco che, secondo molti dei media che hanno rilanciato la notizia, sembrava trattarsi di colera. Ma questa teoria è stata successivamente smentita dal direttore del ministero della Salute di Mauritius, Bhooshun Ori, che ha ufficialmente condiviso i risultati del test che dimostrano l’assenza di colera sulla nave.

La vera malattia

Il colpo di scena finale della storia è che la malattia non era colera ma gastroenterite, Ori ha poi aggiunto che al momento tutti i passeggeri si sono completamente ristabiliti. Per questo motivo, passato il rischio di un’epidemia, le autorità di Mauritius hanno dato il via libera all’attracco. L’imbarcazione ospitava circa 3mila persone a bordo.