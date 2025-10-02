Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "L’antisemitismo esiste, è in crescita e va combattuto ogni giorno come dimostra quanto accaduto a Manchester". Lo scrive su X il leader di Azione Carlo Calenda.
Gb: Calenda, 'antisemitismo in crescita, va combattuto ogni giorno'
