Gb: Fontana, 'beato Acutis ci unisce, nostra meta infinito non finito'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Ricordo, con sincera commozione, il Beato Carlo Acutis, che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile: un giovane testimone del nostro tempo, che unisce ancora una volta l’Italia e il Regno Unito, essendo nato e avendo ricevuto il battesimo a Londra. Nella sua breve vita, Carlo Acutis ci ha saputo indicare la via da seguire, affermando che 'la nostra meta deve essere l’Infinito, non il finito'. Sono parole autentiche e cariche di speranza, che ci infondono coraggio mentre guardiamo al futuro". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della visita al Parlamento del Re Carlo III del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.