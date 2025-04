Gb: Fontana, 'importante visione comune con Italia per sicurezza, libertà e pace'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Italia e Regno Unito si trovano a operare in una dimensione internazionale, in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo dall’Ucraina al Medio Oriente è necessario avere una visione condivisa del mondo, rivolta alla sicurezza collettiva, al...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – "Italia e Regno Unito si trovano a operare in una dimensione internazionale, in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo dall’Ucraina al Medio Oriente è necessario avere una visione condivisa del mondo, rivolta alla sicurezza collettiva, alla libertà nei commerci e alla ricerca della pace". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo indirizzo di saluto in occasione della visita al Parlamento del Re Carlo III del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

"I nostri Paesi -ha quindi ricordato- sono uniti nell’Alleanza atlantica e in quella sede garantiscono la stabilità e la pace in diversi quadranti internazionali. Inoltre, cooperiamo nell’ambito del G7, valorizzando anche la dimensione parlamentare. Protagonisti della storia, non possiamo permetterci di rimanere spettatori del nostro futuro. In un mondo caratterizzato da tensioni internazionali, da sfide nuove e impegnative, da problemi che, aggravandosi, hanno preoccupanti conseguenze sul destino di noi tutti, siamo chiamati a una collaborazione sempre più stretta, leale e costruttiva con chi condivide i nostri valori".