Germania: Fabrizio Tatarella, 'Meloni ponte con Usa e per centrodestra europeo'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "É possibile costruire un centrodestra europeo sul modello italiano che nel nostro Paese esiste proprio grazie alla destra che 30 anni fa riuscì ad evolversi in destra democratica, di governo ed europea? Merz, infatti, o propone una coalizione con i Socialisti, tradendo i suoi elettori, oppure, ma non adesso, può provare a costruire anche in Germania una coalizione politica capace di mettere insieme il centro con la destra". Lo scrive Fabrizio Tatarella, in un intervento sulla 'Gazzetta del Mezzogiorno'.

"Giorgia Meloni, leader di caratura internazionale, dovrà interpretare -sottolinea ancora Tatarella- il duplice ruolo di pontiere: non solo tra Europa e Usa per non dividere il mondo occidentale, ma soprattutto tra Popolari, Conservatori e destre identitarie per creare un nuovo ordine mondiale, la casa internazionale del conservatorismo alleata al popolarismo spostato a destra e alle destre che devono evolversi con delle loro 'Fiuggi' in destre alleabili e non più emarginabili".

"Un centrodestra in Francia e Germania -conclude l'articolo- è oggi più attuale che mai per costruire, domani, anche in Europa, un centrodestra di stampo europeo".