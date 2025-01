Un rapporto complesso tra due icone della televisione

Negli ultimi anni, la rivalità tra Gerry Scotti e Antonella Clerici ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Sebbene entrambi siano figure di spicco della televisione italiana, le loro interazioni sono state caratterizzate da tensioni e punzecchiamenti. La Clerici ha più volte accusato Mediaset di aver copiato i suoi programmi, in particolare dopo la nascita di Io Canto, che ha visto Scotti come conduttore. Questo episodio ha segnato l’inizio di una serie di scambi indiretti tra i due, alimentando il gossip e l’interesse del pubblico.

Le accuse di plagio e le risposte

La Clerici ha sempre sostenuto che la decisione di Mediaset di lanciare Io Canto fosse una chiara imitazione del suo Ti lascio una canzone. Con il passare del tempo, la situazione si è complicata ulteriormente. Dopo il successo di programmi come The Voice Senior e The Voice Kids, Mediaset ha deciso di rilanciare Io Canto in diverse varianti, tra cui Io Canto – Family e Io Canto – Senior. La Clerici, visibilmente infastidita, ha espresso il suo disappunto, sottolineando come queste scelte non facessero altro che confermare le sue accuse di plagio.

Interazioni social e messaggi ambigui

Recentemente, Gerry Scotti ha postato una foto su Instagram con il logo di Guinness World Records, accompagnata dalla frase “Lavori in corso”. Questo gesto ha attirato l’attenzione della Clerici, che ha messo un “like” al post. Questo semplice gesto ha sollevato interrogativi: si tratta di un atto di riconoscimento o di una frecciatina velata? La Clerici ha sempre criticato le scelte di Mediaset, e il suo “like” potrebbe essere interpretato come un modo per dire “bravo, ma non copiare più i miei programmi”.

Le dichiarazioni di Antonella Clerici

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Clerici ha chiarito le sue posizioni riguardo alla rivalità con Scotti. Ha dichiarato: “Tutto è iniziato quando facevo Ti Lascio Una Canzone e loro hanno portato Io Canto. Dopo nulla, poi io ho preso The Voice e loro hanno ripreso Io Canto, che per anni era stato fermo”. La sua speranza è che i programmi vengano trasmessi in periodi diversi, per non confondere il pubblico. La Clerici ha anche espresso incredulità riguardo all’idea di Io Canto Senior, definendola un possibile scherzo.

Le battute di Gerry Scotti

In risposta alle critiche, Gerry Scotti ha dimostrato di non prendersi troppo sul serio. Quando ha lasciato a Michelle Hunziker la conduzione di Io Canto Family, ha lanciato una battuta che ha fatto riferimento al programma della Clerici: “Michelle: ti lascio… una trasmissione!”. Questo scambio di battute ha ulteriormente alimentato la rivalità tra i due, rendendo la situazione ancora più interessante per i fan della televisione italiana.