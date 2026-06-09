Home > Video > Ghezzi (InfoCamere), “A Bari un gruppo che cresce, previsto l’ampiamento ...

Ghezzi (InfoCamere), “A Bari un gruppo che cresce, previsto l’ampiamento degli spazi”

Ghezzi (InfoCamere), “A Bari un gruppo che cresce, previsto l’ampiamento degli spazi”

"Venticinque anni fa abbiamo puntato sul capitale umano e su questo territorio e oggi possiamo dire di essere stati premiati. Vogliamo continuare a crescere. Nella sede della Fiera del Levante è già previsto l’ampliamento degli spazi attraverso la ristrutturazione di un ulteriore padiglione".  ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“Venticinque anni fa abbiamo puntato sul capitale umano e su questo territorio e oggi possiamo dire di essere stati premiati. Vogliamo continuare a crescere. Nella sede della Fiera del Levante è già previsto l’ampliamento degli spazi attraverso la ristrutturazione di un ulteriore padiglione”.  Così il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi, ha commentato i risultati presentati alla Fiera del Levante per il venticinquesimo anniversario della sede barese, in un contesto che registra negli ultimi 25 anni una crescita del 160% delle società di capitale e del 57% degli addetti Ict.

https://www.youtube.com/watch?v=UAKMUvU8LQE