Giallo Anguillara: trovato cadavere in sede azienda marito Federica Torzullo

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, è stato trovato un cadavere presso la sede dell'azienda del marito di Federica Torzullo, la quarantunenne 41enne di Anguillara di cui si sono perse le tracce dall'8 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in via comunale di San Francesco e sono in corso le operazione di recupero e identificazione del corpo.