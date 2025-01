Il debutto atteso di Gianmarco Steri

Oggi, martedì 21 gennaio, i fan di Uomini e Donne hanno assistito a una registrazione molto attesa, quella del debutto di Gianmarco Steri nel trono del celebre dating show. L’ex corteggiatore di Martina De Ioannon, che ha lasciato il programma con Ciro Solimeno, ha accettato con entusiasmo la proposta di Maria De Filippi di diventare tronista. Questo nuovo capitolo promette di essere ricco di emozioni e sorprese, con l’obiettivo di trovare l’anima gemella.

Un trono affollato di pretendenti

La registrazione ha visto la partecipazione di ben cento corteggiatrici, un numero straordinario che ha costretto la produzione a trovare soluzioni creative per ospitarle tutte nello studio. Secondo le rivelazioni di Lorenzo Pugnaloni, i fan storici del programma hanno assistito a una scena nostalgica, con il pubblico che ha dovuto occupare spazi inusuali per fare posto a tutte le sedie. Gianmarco ha già iniziato a interagire con le sue pretendenti, ballando e chiacchierando, ma la vera sfida sarà quella di scremare il numero di ragazze per arrivare rapidamente alla fase delle esterne.

Novità dal trono di Francesca Sorrentino

Oltre al trono di Gianmarco, anche Francesca Sorrentino ha vissuto momenti interessanti. La tronista ha avuto un’esterna a Roma con Gianmarco Meo, durante la quale i due si sono scambiati un bacio, segno di una crescente intesa. Tuttavia, la puntata ha anche rivelato tensioni con il secondo corteggiatore, Gianluca, che ha cercato chiarimenti nel camerino. Francesca ha espresso dubbi sul reale interesse di Gianluca, rendendo la situazione ancora più intrigante per i telespettatori.

Tina e il suo trono scoppiettante

Il trono di Tina, infine, ha catturato l’attenzione con decisioni rapide e sorprendenti. In apertura di registrazione, Tina ha già scartato due corteggiatori, lasciando il pubblico in attesa di scoprire chi sarà il fortunato a rimanere. Tra i pretendenti c’era anche un volto noto, un ex corteggiatore di Gemma Galgani, che ha sollevato curiosità e aspettative. Tina ha dimostrato di avere le idee chiare, ma il suo futuro con il corteggiatore rimasto è ancora incerto, mantenendo alta la suspense.