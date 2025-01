Le prime parole di Gianni Alemanno in aula: "Ho sbagliato per amore della pol...

Le prime parole di Gianni Alemanno in aula: "Ho sbagliato per amore della pol...

Gianni Alemanno rimane in carcere, almeno per il momento. I giudici del Tribunale del Riesame di Roma non si sono ancora pronunciati durante l’udienza di oggi, venerdì 24 gennaio 2025.

Gianni Alemanno in aula dopo l’arresto

Oggi, l’ex sindaco di Roma, ha pronunciato le sue prime parole davanti ai giudici:

“Ho sbagliato, ma l’ho fatto perché amo la politica“.

Gianni Alemanno, attuale segretario nazionale del movimento Indipendenza!, è stato arrestato il 31 dicembre scorso con l’accusa di non aver svolto i lavori socialmente utili ordinati dal Tribunale come pena alternativa, dopo la condanna definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze.

La sentenza era stata emessa dai giudici romani nell’ambito del processo “Mondo di Mezzo”, che vedeva imputati, tra gli altri, l’ex Nar Massimo Carminati e il leader delle cooperative romane Salvatore Buzzi.

La decisione del tribunale dopo l’arresto di Gianni Alemanno

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha deciso di riservarsi di pronunciarsi al termine dell’udienza, arriverà nei prossimi giorni.

La difesa di Alemanno, rappresentata dall’avvocato Placanica, ha richiesto il trasferimento dell’ex sindaco agli arresti domiciliari, argomentando che gli eventi in questione sono stati legati alla sua attività politica e che nessuna delle presunte infrazioni fosse finalizzata a compiere reati.