Giappone: Banca Mondiale taglia stime crescita al 0,7% nel 2024

Tokio, 12 giu. (Adnkronos/Xinhua) - La Banca Mondiale ha tagliato le previsioni di crescita economica del Giappone per il 2024, portandole allo 0,7% dallo 0,9%, mentre ha alzato le previsioni di crescita globale per l'anno in corso al 2,6% dal 2,4%, secondo quanto riportato dai media locali. Le...