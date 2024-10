Nel reality del Grande Fratello sta per sorgere una nuova relazione che non coinvolge Shaila, Javier, Lorenzo e Helena. I protagonisti di questa storia d’amore sono Giglio e Yulia, che si stanno avvicinando sempre di più. Nella notte scorsa, i due si sono divertiti a giocare a lotta, toccandosi e baciandosi, senza però raggiungere il passo conclusivo. Immagini scattate intorno alle tre di notte parlano chiaro, e non piaceranno né al fidanzato di Yulia né a Jessica.

Parlando di Giglio e Yulia, Biagio D’Anelli ha rivelato che i due si conoscevano già prima di entrare nella Casa più osservata d’Italia. Si sarebbero incontrati l’estate scorsa al Tenax di Firenze. Ha detto: “Voglio condividere una notizia di gossip riguardo a questo triangolo: Jessica, Luca e Yulia. Jessica ignora che Luca e Yulia condividono un segreto. Fonti affidabili confermano che in un locale noto come il Tenax, Luca e Yulia si sono visti quest’estate. Cosa si siano detti rimane un mistero, ma potrebbe esserci un piano in corso per il gioco. Solo loro possono rivelare la verità, ma è giusto che Jessica venga informata”.

La stessa notizia è stata confermata da Deianira Marzano, che ha condiviso un messaggio ricevuto da un utente: “Perché non menzioni che Yulia aveva una relazione con Giglio quest’estate? Lo sanno tutti i tuoi colleghi”. Ha poi concluso dicendo: “Ormai è una cosa nota”.