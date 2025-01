Un compleanno in trasferta per Giorgia Meloni, tra auguri e un regalo inaspettato.

Un compleanno internazionale per Giorgia Meloni

Il compleanno di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, si è svolto in un contesto inusuale: Abu Dhabi. La leader di Fratelli d’Italia ha compiuto 48 anni in un momento di grande rilevanza politica, partecipando all’Abu Dhabi Sustainability Week. Questo evento ha riunito leader mondiali e rappresentanti di vari settori per discutere di sostenibilità e innovazione. La scelta di festeggiare in trasferta non è solo simbolica, ma evidenzia anche l’importanza delle relazioni internazionali nel contesto attuale.

Il regalo inaspettato dal primo ministro albanese

Durante la manifestazione, Meloni ha ricevuto un regalo sorprendente dal primo ministro albanese Edi Rama: un foulard realizzato da un produttore italiano che ha scelto di trasferirsi in Albania. Questo gesto non è passato inosservato, poiché Rama ha voluto rendere omaggio alla leader italiana con un siparietto che ha coinvolto anche un canto di auguri. La consegna del foulard, avvenuta in un’atmosfera di cordialità, ha sottolineato l’amicizia tra i due leader e il legame tra Italia e Albania, un aspetto sempre più rilevante nella geopolitica europea.

Le reazioni e gli auguri dei colleghi

La risposta di Meloni al gesto affettuoso di Rama è stata calorosa: “La devi smettere con questa storia”, ha detto ridendo, prima di abbracciare il primo ministro albanese. Questo scambio di affetto ha messo in luce non solo la personalità della leader italiana, ma anche il suo approccio alle relazioni internazionali, improntato su amicizia e rispetto reciproco. Anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto unirsi agli auguri, scrivendo su X: “Cara Giorgia, buon compleanno!”. Questi messaggi di affetto e stima da parte dei colleghi politici evidenziano l’importanza del supporto reciproco in un periodo di sfide globali.