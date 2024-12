Le comunicazioni della presidente del Consiglio

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa martedì 17 dicembre alla Camera dei Deputati e mercoledì 18 dicembre al Senato, entrambi gli incontri si svolgeranno alle ore 10. Queste comunicazioni sono particolarmente significative in vista del Consiglio europeo che si terrà il 19 dicembre, dove si discuteranno temi cruciali per l’Unione Europea e per l’Italia. La premier, infatti, avrà l’opportunità di esporre le posizioni italiane su questioni di rilevanza internazionale e di rappresentare gli interessi del nostro Paese in un contesto europeo sempre più complesso.

Il vertice Ue-Balcani occidentali

Subito dopo le comunicazioni in Parlamento, Giorgia Meloni volerà a Bruxelles per partecipare al vertice Ue-Balcani occidentali, previsto per mercoledì pomeriggio alle 17.30. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami tra l’Unione Europea e i Paesi dei Balcani, un’area strategica per la stabilità e la sicurezza del continente. La premier avrà l’opportunità di discutere questioni fondamentali come l’allargamento dell’Unione e le politiche di cooperazione economica e sociale.

Impegni internazionali in Finlandia

Nel fine settimana, Meloni sarà impegnata in Finlandia per il vertice Nord-Sud, che si svolgerà a Saariselka, in Lapponia, il 21 e 22 dicembre. Questo vertice rappresenta un’importante piattaforma per affrontare le sfide globali, come il cambiamento climatico e le disuguaglianze economiche. La partecipazione della premier a questi eventi sottolinea l’impegno dell’Italia nel promuovere una cooperazione internazionale efficace e nel sostenere iniziative che possano portare a un futuro più sostenibile per tutti.