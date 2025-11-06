Giornalisti: Amorese (FdI), 'solidarietà ad agenzia Nova per inaccettabili minacce'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Solidarietà alla redazione dell'agenzia stampa Nova, oggetto di vili e inaccettabili minacce ricevute. La libertà e l'autonomia della stampa sono fondamenti essenziali per la nostra Repubblica che continueremo a difendere e tutelare". Cos...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Solidarietà alla redazione dell'agenzia stampa Nova, oggetto di vili e inaccettabili minacce ricevute. La libertà e l'autonomia della stampa sono fondamenti essenziali per la nostra Repubblica che continueremo a difendere e tutelare". Così Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura alla Camera e responsabile attività editoriali Fdi.