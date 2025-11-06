Home > Flash news > Giornalisti: Iezzi (Lega), 'inaccettabili minacce ad agenzia Nova, solid...

Giornalisti: Iezzi (Lega), 'inaccettabili minacce ad agenzia Nova, solidarietà'

default featured image 3 1200x900

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Vicinanza e sostegno ai giornalisti dell’Agenzia Nova. Inaccettabili gli insulti e le minacce di morte che sono state rivolte alla redazione: un attacco ingiustificato e vergognoso a chi si spende quotidianamente per informare i cittadini. A loro la nostra soli...

di Pubblicato il

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Vicinanza e sostegno ai giornalisti dell’Agenzia Nova. Inaccettabili gli insulti e le minacce di morte che sono state rivolte alla redazione: un attacco ingiustificato e vergognoso a chi si spende quotidianamente per informare i cittadini. A loro la nostra solidarietà". Così il deputato della Lega Igor Iezzi.