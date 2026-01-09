Giornalisti: Meloni, 'libertà stampa presupposto stato salute democrazia'**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Anche se i giornalisti chiaramente non erano presenti nel momento in cui si è consumato" l'assalto alla redazione del quotidiano 'La Stampa', "erano loro l'oggetto ovviamente di quella intimidazione. La mia personale solidariet&a...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Anche se i giornalisti chiaramente non erano presenti nel momento in cui si è consumato" l'assalto alla redazione del quotidiano 'La Stampa', "erano loro l'oggetto ovviamente di quella intimidazione. La mia personale solidarietà, la solidarietà del Governo non è mai mancata, è stata sempre chiara e netta. Voglio ribadirla e penso che sia giusto ribadirla anche in questa sede.

Perché chiaramente la libertà di stampa è un presupposto fondamentale dello stato di salute di qualsiasi nazione democratica e noi siamo tutti chiamati a proteggerla e a difenderla". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno.