Giornalisti: P. De Luca, 'da Nordio schiaffo a libertà di stampa'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Da Nordio uno schiaffo alla libertà di stampa". Così Piero De Luca, deputato democratico e capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari Europei della Camera, commenta la decisione del governo di esprimere parere negativo all’emendamento del gruppo Pd che proponeva di recepire subito, nell’ambito della discussione sulla legge di delegazione europea, la direttiva anti-Slapp — la norma europea che tutela giornalisti e operatori dell’informazione dalle querele temerarie, spesso usate come strumenti di intimidazione per limitare la libertà di stampa.

"Il Ministro della Giustizia Nordio – spiega De Luca – per il tramite del sottosegretario Ostellari ha espresso parere contrario al recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano. Una posizione che si somma alle gravi parole pronunciate proprio oggi dal sottosegretario Fazzolari sulla volontà di denunciare Ranucci. È un atto inaudito, soprattutto da parte di un Governo che a parole proclama solidarietà al mondo dell’informazione, ma nei fatti continua ad ostacolare l’introduzione di norme europee che ne garantirebbero la tutela. Solo un anno fa lo stesso esecutivo si era detto favorevole a un rapido recepimento della direttiva. Oggi compie un pericoloso passo indietro".

"Il Partito Democratico -conclude De luca – ripresenterà in Aula alla Camera l’emendamento per recepire subito la direttiva anti-Slapp in Italia, riaffermando che la libertà di stampa è un pilastro della democrazia va tutelata dalla politica".