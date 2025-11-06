Giornalisti: Rosato (Az), 'solidarietà ad agenzia Nova, insulti e minacce anche di morte '

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Voglio esprimere la vicinanza e solidarietà mia personale e di Azione ai giornalisti dell’Agenzia Nova, vittime di una campagna d’odio con insulti e minacce anche di morte ricevute in seguito alla nota vicenda legata al loro collega Gabriele Nunzia...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Voglio esprimere la vicinanza e solidarietà mia personale e di Azione ai giornalisti dell’Agenzia Nova, vittime di una campagna d’odio con insulti e minacce anche di morte ricevute in seguito alla nota vicenda legata al loro collega Gabriele Nunziati. Preoccupa constatare come ancora una volta dei lavoratori liberi e professionali vengano fatti oggetto di attacchi gravi e ingiustificati.

Un nuovo episodio di violenza verbale che deve trovare condanna unanime". Così in una nota il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato.