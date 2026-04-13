Giornata emofilia: Basili (Conferenza corsi laurea) ‘inserire moduli su emostasi e trombosi nel

“Il Ministero dell’Università e della Ricerca il 19 dicembre del 2023 ha pubblicato il decreto 1649 nel quale ha inserito un tirocinio volto proprio ad orientare i ragazzi fin dagli ultimi anni del corso di laurea: si tratta del tirocinio della flessibilità, con il quale il ragazzo, al quarto ...

“Il Ministero dell’Università e della Ricerca il 19 dicembre del 2023 ha pubblicato il decreto 1649 nel quale ha inserito un tirocinio volto proprio ad orientare i ragazzi fin dagli ultimi anni del corso di laurea: si tratta del tirocinio della flessibilità, con il quale il ragazzo, al quarto e quinto anno di medicina, può decidere di affrontare un percorso particolarmente orientato e in questi percorsi, composti da 8 crediti formativi universitari (cfu) totali, pensiamo di inserire un ulteriore percorso dedicato alle emostasi e alla trombosi per orientare al post laurea”.

Lo ha detto Stefania Basili, presidente della Conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, intervenendo al convegno per la XXII Giornata mondiale dell’emofilia (17 aprile), promosso a Roma da FedEmo.

https://www.youtube.com/watch?v=i5xgiw5LZMY