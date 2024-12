Un fenomeno preoccupante

Negli ultimi mesi, la città di Treviso ha visto un aumento allarmante di episodi di violenza giovanile, culminati in una serie di rapine ai danni di ragazzi della stessa età. Sei minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per il loro coinvolgimento in questi crimini. Le indagini, avviate tra ottobre e dicembre, hanno rivelato un quadro inquietante di aggressioni e intimidazioni, con i giovani che avrebbero utilizzato minacce e, in alcuni casi, armi da taglio per estorcere beni preziosi alle vittime.

Le modalità delle rapine

Le rapine sono state perpetrate in gruppo, con i delinquenti che si avvicinavano alle loro vittime in modo aggressivo. Gli oggetti sottratti includevano non solo denaro contante, ma anche cellulari, capi di vestiario e altri beni di valore. Le vittime, spesso coetanee, si sono trovate in situazioni di grande paura e vulnerabilità, costrette a subire violenze fisiche e psicologiche. Questo comportamento non solo mette in luce la crescente insicurezza nelle strade di Treviso, ma solleva anche interrogativi sul benessere e la sicurezza dei giovani nella comunità.

Le indagini e le perquisizioni

In risposta a questi eventi, i carabinieri hanno condotto perquisizioni domiciliari in diverse località della provincia, coinvolgendo anche la Polizia locale di Treviso. Durante queste operazioni, sono stati recuperati indumenti che si sospetta siano stati indossati dai giovani durante le aggressioni. Le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per raccogliere prove e testimonianze, cercando di fare luce su un fenomeno che sembra crescere in modo preoccupante. La collaborazione tra le diverse agenzie di sicurezza è fondamentale per affrontare questa sfida e garantire un ambiente più sicuro per tutti.