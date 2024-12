La radicalizzazione giovanile nell’era digitale

Negli ultimi anni, la radicalizzazione giovanile ha assunto forme sempre più preoccupanti, specialmente con l’avvento della pandemia di Covid-19. La solitudine e l’isolamento sociale hanno spinto molti giovani a cercare rifugio in ideologie estremiste, spesso attraverso la propaganda online. Questo fenomeno ha portato alla formazione di gruppi terroristici, come dimostra il recente caso di un’associazione chiamata “Da’Wa Italia”, composta da cinque giovanissimi, tra cui un minorenne, che hanno trovato nella rete il terreno fertile per la loro radicalizzazione.

Il blitz delle forze dell’ordine

Il 24 dicembre, un’operazione del Ros dei carabinieri ha portato all’arresto di quattro membri di questo gruppo, mentre un quinto è riuscito a fuggire verso il Corno d’Africa. Gli indagati, tutti sotto i 30 anni, sono accusati di aver creato un’associazione terroristica finalizzata alla promozione di formazioni come “Al Qaeda” e “Stato Islamico”. Le indagini, avviate a settembre 2023, hanno rivelato che i giovani non provenivano da contesti sociali disagiati, ma erano ben integrati nelle loro comunità.

Il ruolo della leader

Un aspetto sorprendente di questa vicenda è la presenza di una giovane donna, di origine pachistana, a capo del gruppo. Nonostante la sua giovane età, ha dimostrato un notevole attivismo e capacità di proselitismo, coinvolgendo altri ragazzi, tra cui un’amica di origine algerina e suo fratello minore. Questo fenomeno di leadership femminile nel contesto della radicalizzazione è raro e merita un’analisi approfondita. La giovane, iscritta a un istituto superiore, si sarebbe radicalizzata durante il periodo di lockdown, utilizzando i social media per diffondere le sue idee estremiste.

Le conseguenze e le indagini in corso

Le autorità italiane stanno ora esaminando i dispositivi elettronici sequestrati ai membri del gruppo per scoprire eventuali connessioni con reti terroristiche a livello nazionale e internazionale. Gli interrogatori di garanzia, previsti per il 27 dicembre, potrebbero fornire ulteriori dettagli su come questi giovani siano riusciti a organizzarsi e a pianificare le loro attività. La situazione è allarmante e mette in luce la necessità di una maggiore attenzione verso la radicalizzazione online, che continua a rappresentare una minaccia crescente per la sicurezza pubblica.