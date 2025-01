Il Giubileo 2025 segna l'apertura della porta santa a San Paolo fuori le mura, un momento simbolico di riflessione e accoglienza per i fedeli in occasione dell'Anno Santo.

Il 5 gennaio 2025, la basilica di San Paolo fuori le mura ha visto l’apertura della quinta e ultima porta santa in occasione del Giubileo 2025.

Giubileo 2025, la cerimonia di apertura della porta santa a San Paolo

L’importante rito liturgico è stato presieduto dal cardinale James Michael Harvey, arciprete della basilica, il quale ha simbolicamente aperto la porta, segnando così un momento di grande valore spirituale per la comunità cristiana.

Questa celebrazione fa parte di un ciclo di aperture che ha avuto inizio il 24 dicembre 2024, con la prima porta santa aperta a San Pietro da Papa Francesco. Un altro significativo gesto è stato compiuto il 26 dicembre, quando il Pontefice ha aperto la porta santa del carcere di Rebibbia, come segno di inclusione e di speranza per tutti i detenuti. Il 29 dicembre, il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, ha presieduto l’apertura della porta santa della basilica di San Giovanni in Laterano, un ulteriore passo che ha coinvolto simbolicamente la città di Roma in questo importante evento religioso.

Il primo gennaio 2025, la celebrazione si è spostata alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della basilica, ha officiato l’apertura della porta santa, rendendo ancora più tangibile la partecipazione della comunità cattolica a questo giubileo straordinario.

Giubileo 2025, apertura della porta santa a San Paolo fuori le mura

L’apertura delle porte sante durante un giubileo rappresenta non solo un atto simbolico di accoglienza, ma anche un invito alla riflessione spirituale e alla riconciliazione. La porta santa è vista come un passaggio che permette ai fedeli di vivere un’esperienza di purificazione e di grazia, che segna un cammino di rinnovamento nella fede.

La basilica di San Paolo fuori le mura, con la sua imponente storia e il suo significato religioso, rappresenta uno dei luoghi più importanti per la celebrazione del Giubileo 2025. L’apertura di questa porta, che segue il rito delle altre basiliche romane, suggella un momento culminante dell’Anno Santo, chiamato a unire i credenti in un’esperienza comune di speranza e spiritualità.

Il Giubileo 2025 si preannuncia come un’occasione unica di riflessione per tutti i fedeli, impegnati nel percorso di fede e di redenzione che l’apertura delle porte sante invita a intraprendere.