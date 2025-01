Giustizia: Bonelli, 'Governo lavora per svolta autoritaria'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Il Governo Meloni non sta lavorando per far funzionare meglio la giustizia. Sta portando avanti un disegno strategico e deliberato per delegittimare la magistratura e minare l'indipendenza del sistema giudiziario. Questa deriva autoritaria si ispira al modello...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni non sta lavorando per far funzionare meglio la giustizia. Sta portando avanti un disegno strategico e deliberato per delegittimare la magistratura e minare l'indipendenza del sistema giudiziario. Questa deriva autoritaria si ispira al modello ungherese e mira a costruire un'Italia in cui la magistratura risponda al potere esecutivo, l'informazione sia imbavagliata e le libertà individuali gravemente compromesse. Come Alleanza Verdi e Sinistra, saremo qui a fare opposizione alle vostre riforme che aprono una svolta autoritaria in questo Paese”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS, nella dichiarazione di voto sul disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere.

“Non è pensato -aggiunge- per migliorare il funzionamento della giustizia, ma per subordinare il pubblico ministero al controllo dell'Esecutivo. Gli attacchi del Governo contro i magistrati sono gravissimi. Ricordiamo il caso della giudice Silvia Albano, messa alla gogna sui social da Matteo Salvini e ora costretta a vivere sotto scorta. La realtà è che questo Governo sta costruendo un sistema disuguale e autoritario. L’eliminazione del reato di abuso d'ufficio, il ridimensionamento delle norme anticorruzione, il taglio alle intercettazioni e l'indebolimento del trojan sono tutte misure che favoriscono i potenti e penalizzano i più deboli”.