Roma, 21 gen (Adnkronos) – L'aula della Camera ha approvato, con 168 sì e 114 no, la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro Carlo Nordio sulla amministrazione della Giustizia.
Home > Flash news > Giustizia: Camera approva risoluzione maggioranza su comunicazioni Nordio
Giustizia: Camera approva risoluzione maggioranza su comunicazioni Nordio
Roma, 21 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera ha approvato, con 168 sì e 114 no, la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del ministro Carlo Nordio sulla amministrazione della Giustizia. ...