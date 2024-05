Giustizia: Casellati, 'passaggio fondamentale verso un sistema più equo'

Roma, 29 mag, (Adnkronos) – "L’approvazione della riforma della giustizia in Consiglio dei ministri è un passaggio fondamentale verso un sistema giudiziario più equo e più a misura dei diritti dei cittadini che potranno contare su processi più rapidi. La separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante è un cambiamento epocale che nel rispetto dei principi costituzionali, equilibra accusa e difesa. Per il governo un’altra prova di coesione, per Forza Italia il coronamento di una battaglia lunga trent’anni e del grande sogno di Silvio Berlusconi: una giustizia giusta per il suo Paese". Lo dichiara il ministro per le Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati.