Giustizia: domani alle 10 assemblea congiunta gruppi Pd

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Si terrà domani al Senato alle 10 un'assemblea congiunta dei gruppi Pd sulla riforma della giustizia che in settimana a palazzo Madama vedrà l'ultimo passaggio parlamentare prima del referendum.