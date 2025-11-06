Giustizia: domani capigruppo Pd, M5S e Avs depositano firme referendum**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Domani, venerdì 7 novembre, alle ore 10 i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd, M5S e AvsS della Camera, Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella, si recheranno presso la sede della Cassazione per consegnare le firme raccolte per la richiesta di referendum popolare sulla separazione delle carriere dei magistrati.
