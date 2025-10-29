Giustizia: Fratoianni, 'controriforma che mina autonomia e indipendenza dei magistrati'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Dopo 3 anni di governo della destra nessuna risposta alle emergenze sociali del Paese, dai salari insufficienti alla crisi industriale, dal fisco sempre più ingiusto alle diseguaglianze crescenti". Così Nicola Fratoianni di Avs intervenendo a Dolo, Venezia, all’inaugurazione del locale circolo di Sinistra Italiana.

"E allora che fanno per nascondere tutto questo? La maggioranza e il governo spostano l’attenzione su una vera e propria controriforma, quella della separazione delle carriere, con cui non si risolveranno i limiti e i ritardi della macchina della giustizia del nostro Paese, ma che ha il solo obiettivo di minare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati", conclude.