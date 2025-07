Giustizia: Gasparri, 'avanti con riforma per difendere tanti giudici seri e operosi'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Prosegue l'esame della riforma costituzionale della giustizia con l’approvazione dell'articolo due che sancisce la separazione delle carriere. La votazione dello stesso testo votato dalla Camera consolida questo processo di riforme, che proseguirà con il voto definitivo del Senato nei prossimi giorni, poi con la terza e quarta lettura della Camera e del Senato.

Finalmente si riforma la giustizia, separando le carriere, ma anche ponendo fine alla lottizzazione correntizia del Csm". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"È la risposta migliore -aggiunge- per difendere la democrazia, la libertà e le prerogative della magistratura, intaccate da un uso politico della giustizia che prosegue. Come ci hanno dimostrato le sorprendenti decisioni di giudici, come l'Albano o le fantasiose esercitazioni di centri studi che si ergono a Corti costituzionali virtuali. Andiamo avanti a difesa di quei tanti giudici seri e operosi che non vedono l'ora di liberarsi del gioco delle correnti, che si sono impossessate della giustizia, dando luogo ai mercimoni che nel Csm, negli anni passati, raggiunsero vette siderali, purtroppo mai punite nelle sedi giudiziarie come sarebbe dovuto accadere”.