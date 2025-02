Giustizia: Giachetti, 'da Iv totale sfiducia in Nordio'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "La ragione per cui voteremo questa mozione di sfiducia contro il ministro Nordio è tutta politica e non giudiziaria: il suo operato è un fallimento totale”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, nel corso della discussione generale delle mozioni di sfiducia contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio.

“Pur di rimanere seduto sulla sua poltrona di ministro, Nordio è stato capace di ribaltare completamente le sue origini, le sue convinzioni, la sua cultura. Iv nutre la sfiducia più totale nella sua azione e in quello del suo ‘Churcill di Testaccio’, il sottosegretario Delmastro. In primis per la disumana incapacità dimostrata nella gestione delle carceri. Ma altrettanto si può dire delle ambiguità su Paragon o delle contraddizioni del caso Almasri".

"E che ne è, invece, dei propositi più volte enunciati dal ministro di riformare la custodia cautelare, l’obbligatorietà dell’azione penale o di occuparsi del problema dei fuori ruolo? L’unica risposta che Nordio ha saputo dare è stata un panpenalismo utile solo alla propaganda. Con questa mozione chiediamo che Nordio se ne vada”, ha concluso.