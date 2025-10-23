Giustizia: interrogazione Pd, 'Bartolozzi a Capri con motovedetta CC? Non sussistono condizioni'

Roma, 23 ott (Adnkronos) – La responsabile nazionale giustizia del Pd, la deputata democratica, Debora Serracchiani, ha promosso un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Nordio in merito alle notizie giornalistiche secondo cui "il capo di gabinetto del Ministro della Giustizia ha utilizzato una motovedetta dell'Arma dei Carabinieri". Lo rende noto il Pd.

L’interrogazione – sottoscritta dai deputati Casu, Di Biase, Gianassi, Lacarra, Scarpa – riprende quanto riportato da diversi organi di stampa secondo cui la dottoressa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, "si sarebbe recata tra il 3 e il 4 ottobre 2025 sull’isola di Capri per partecipare a un convegno organizzato dalla Corte di cassazione” a bordo di un mezzo riservato al ministro Nordio per motivi di sicurezza e rappresentanza istituzionale e con la presenza del "professor Gaetano Arnao, coniuge della medesima, persona estranea all’amministrazione".

L’interrogazione sottolinea che “non risulterebbero sussistenti le condizioni di sicurezza o di emergenza tali da giustificare l’impiego di una motovedetta militare” e ricorda che il Codice dell’ordinamento militare riserva l’uso dei mezzi militari “a finalità istituzionali, di servizio o di sicurezza personale di alte cariche dello Stato, previa specifica autorizzazione ministeriale”. Scrivono i democratici: "La vicenda, se confermata, solleva questioni di rilievo disciplinare e amministrativo, anche in relazione all’impiego di risorse pubbliche”.