Roma, set (Adnkronos) – La riforma della giustizia "sono convinto che passerà, poi ci sarà il referendum e l'ultima parola spetterà agli italiani, è prematuro fare adesso campagna elettorale". Lo ha detto Ignazio la Russa alla Festa dei patrioti.
Giustizia: La Russa, 'riforma passerà, poi ultima parola agli italiani'
