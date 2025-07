Giustizia: Mattarella, 'no a istituzioni come fortilizi contrapposti'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il rapporto tra politica e giustizia non posso che rifarmi all’immagine -adoperata dieci anni addietro– di istituzioni che non si avvertano come fortilizi contrapposti, con l’obiettivo di conquistare spazi in territorio altrui m...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Per quanto riguarda il rapporto tra politica e giustizia non posso che rifarmi all’immagine -adoperata dieci anni addietro– di istituzioni che non si avvertano come fortilizi contrapposti, con l’obiettivo di conquistare spazi in territorio altrui ma parti di un sistema -disegnato dalla Costituzione- in cui si rispettano i propri limiti, perché è doveroso e perché in questo rispetto risiede la vera garanzia di tutela dei propri ambiti di attribuzione".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio.

"Da 'L’Esprit de lois' di Montesquieu -ha ricordato il Capo dello Stato- si ha consapevolezza, tradotta nelle Costituzioni democratiche, di come libertà e uguaglianza trovino garanzia nella distribuzione delle diverse funzioni di potere tra le istituzioni e della decisiva importanza dei contrappesi e dei controlli".