Giustizia: Nordio, 'riforma non avrà effetti politici, no persecuzione se vince sì' (2)

(Adnkronos) – Tutti i criteri del sorteggio, spiega il ministro Nordio, "sono in fieri: su quelli un dialogo può essere trovato. La stessa possibilità di ricorrere per Cassazione contro la decisione dell'Alta Corte disciplinare può essere oggetto di discussione. Non è vero come hanno detto alcuni che sia precluso il ricorso per Cassazione, l'articolo che istituisce l'alta Corte disciplinare dice che in seconda istanza si può andare davanti al plenum, ma non dice affatto che sia escluso l'articolo 111 della Costituzione".

Il Guardasigilli all'inizio e alla fine del suo intervento rimarca l'importanza del confronto. "Abbiamo avuto la possibilità di iniziare un dialogo, sia pure da posizioni spesso molto diverse, che dovrebbe continuare fino al momento del referendum; cioè un dialogo pacato, razionale, fondato sulle argomentazioni giuridiche, costituzionali, politiche se vogliamo, ma non su emotività sfrenate che possono portare anche ad atteggiamenti e affermazioni impropri" conclude Nordio.