Giustizia: ok Senato a decreto con norme su carceri e organizzazione magistratura (3)

(Adnkronos) – "Sembrerebbe vivere un’età dell’oro la giustizia in Italia -nota la senatrice M5S Ada Lopreiato- se ci limitassimo a valutare solamente le disposizioni previste da questo decreto piuttosto che guardare in faccia la cruda realtà. Si tratta di un provvedimento urgente e quindi ci saremmo aspettati che affrontasse l'emergenza carceri e il sovraffollamento ai livelli della sentenza Torreggiani, il processo penale telematico che stenta a funzionare, la sentenza della Corte di Cassazione che inquadra come diritto e non come legittima aspettativa l’affettività nelle carceri. Invece non c'è traccia di soluzioni per questi temi".

"Questo provvedimento è necessario e molto positivo per avviare un processo che, gradualmente, agirà sui tanti problemi della giustizia italiana. Spiace -replica Gianni Berrino, di Fratelli d'Italia- che le opposizioni abbiano cercato qualsiasi scusa per non votare a favore. Pur di non riconoscerne l’importanza, infatti, non hanno fatto altro che elencare ciò che il provvedimento non contiene invece di soffermarsi su tutto quello che prevede. Se a ciò aggiungiamo la presentazione di emendamenti senza copertura finanziaria solo per poter dire che non c'è stato ascolto, è chiaro il loro atteggiamento strumentale e per nulla obiettivo".

"Questo decreto legge, che può sembrare ad alcuni un po' noioso per la parte tecnica, in realtà inserisce un tassello importantissimo nel sistema della giustizia", aggiunge dalla Lega Erika Stefani, mentre per Giovanna Petrenga, del Gruppo dei centristi, "il fulcro del decreto legge mira a migliorare le condizioni dei detenuti e superare l'emergenza carceraria, dopo la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il decreto stabilisce interventi per ristrutturare, ampliare e costruire nuove strutture, oltre a realizzare alloggi per la Polizia penitenziaria, il cui impegno è fondamentale".