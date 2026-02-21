Giustizia: Pg Milano, 'boom scippi e rapine commesse da minori stranieri'

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – Crescono in modo "significativo" – con azioni "estremamente violente" – i reati che vedono protagonisti i minorenni, il sovraffollamento del carcere Beccaria incide nell’aumento di episodi di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale (da 200 l’anno a 400 episodi), ma il disagio non ha solo il volto degli stranieri. Per la prima volta negli ultimi anni la Procura per i minorenni rileva iscrizioni per omicidi e femminicidi a carico di ragazzi “infra diciottenni”.

Sono alcuni dei dati offerti dalla procuratrice generale di Milano in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario.

“Si ritiene utile evidenziare che, mentre l'aumento e l'elevato numero dei reati predatori, e in particolare scippi e rapine, sia da ascrivere alla importante presenza di minori stranieri non accompagnati che il sistema non riesce ad assorbire con adeguati programmi di accoglienza, nonché a minori di seconda generazione delle periferie lombarde, nessuno dei quattro procedimenti per omicidio (dell’ultimo anno, ndr) è ascrivibile a tali tipologie di ragazzi, trattandosi piuttosto di ragazzi italiani o di minori di origini straniere ma che non risultavano inseriti in gruppi devianti di seconda generazione (i cosiddetti ‘maranza')" conclude Nanni.