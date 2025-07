Giustizia: Romeo-Molinari, 'separazione carriere passo avanti per tutti&...

Giustizia: Romeo-Molinari, 'separazione carriere passo avanti per tutti&...

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Il via libera arrivato oggi dal Senato alla separazione delle carriere dei magistrati rappresenta un importante passo in avanti per tutti. Un’imparzialità che la Lega chiede da tempo, e che restituirà all’intera categoria dei magistrati cre...