Giustizia: Schlein, 'ci impegneremo per il no al referendum'

Roma, 17 set (Adnkronos) - "Ci impegneremo affinché al referendum prevalgano i no alla vostra arroganza, i no a una giustizia dei potenti, alla compressione delle garanzie democratiche dei cittadini". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera sulla riforma della giustizia.

Roma, 17 set (Adnkronos) – "Ci impegneremo affinché al referendum prevalgano i no alla vostra arroganza, i no a una giustizia dei potenti, alla compressione delle garanzie democratiche dei cittadini". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera sulla riforma della giustizia.