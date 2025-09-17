Roma, 17 set (Adnkronos) – "Ci impegneremo affinché al referendum prevalgano i no alla vostra arroganza, i no a una giustizia dei potenti, alla compressione delle garanzie democratiche dei cittadini". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera sulla riforma della giustizia.
Giustizia: Schlein, 'ci impegneremo per il no al referendum'
