Giustizia: Schlein, 'No a riforma, legge uguale per tutti tutela chi non ha potere ne soldi'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Saremo impegnatissimi perché in Parlamento tutto il Partito Democratico compattamente si è battuto contro questa, che non è una riforma della giustizia, è una riforma della magistratura, perché è il Ministro Nordio che ammette che questa riforma non migliorerà il funzionamento della giustizia italiana, non accorcerà i processi, non stabilizzerà i precari della giustizia".

Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

"Lo fanno perché vogliono dire una cosa che è precisa. Vogliono dire che chi governa, chi ha il potere, chi ha un voto in più, non deve essere giudicato dalla magistratura. E allora su questo penso che i cittadini possano capire bene che il vero obiettivo è quello di assoggettare la magistratura al potere politico. Diminuendo i diritti democratici dei cittadini… ma il fatto che la legge è uguale per tutti è a garanzia di chi da solo non ha voce, non ha il potere e non ha i soldi per farsi valere".