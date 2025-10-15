Giustizia: Serracchiani, 'Nordio fa di Bartolozzi il ministro ombra'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - “Quando il ministro Nordio viene in Aula a dare risposte o non racconta tutto o racconta soltanto la parte che gli fa comodo, per creare una narrazione che non corrisponde mai ai fatti. È vero che i ministeri hanno proceduto ad una riorganizzazione interna si...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Quando il ministro Nordio viene in Aula a dare risposte o non racconta tutto o racconta soltanto la parte che gli fa comodo, per creare una narrazione che non corrisponde mai ai fatti. È vero che i ministeri hanno proceduto ad una riorganizzazione interna sia nel passato sia nella corrente legislatura, ma non è mai accaduto nella storia della Repubblica che il ministro della Giustizia creasse una segreteria del suo Capo di Gabinetto.

Anzi, nessun ministero ha la segreteria del Capo di Gabinetto. Nessuno”. Lo dichiara la deputata Pd Debora Serracchiani intervenendo in replica al ministro Nordio durante il Question Time sulla figura del Capo della segreteria del Capo di gabinetto al Ministero della Giustizia.

"La domanda – continua l'esponente dem – dunque rimane: perché il ministro Nordio ha sentito la necessità di creare questa nuova figura e quanto è importante la Capo di Gabinetto, Giusi Bartolozzi. Chi dei due è il vero ministro?” “Quando una Capo di gabinetto si costruisce una propria segreteria con un capo segreteria pagato quanto la Capo segreteria del ministro e assume sempre maggiori funzioni, significa che siamo davanti a un ministro ombra. E Nordio come al solito non chiarisce ma racconta parti di verità”, conclude Serracchiani.