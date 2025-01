Giustizia: Tajani, 'anche il condannato per i delitti più infami può cambiare e redimersi'

Giustizia: Tajani, 'anche il condannato per i delitti più infami ...

Caltagirone (Catania), 19 gen. (Adnkronos) – "Anche il condannato per delitti più infami può cambiare, può redimersi. Per un cristiano c’è sempre qualcosa che permette di guardare con fiducia, la speranza di cambiare del peggiore deve guidare le nostre azioni. Il che non significa essere deboli, ma neppure violenti. Don Sturzo ha detto: liberi e forti". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Caltagirone (Catania) ricordando don Sturzo.