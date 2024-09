Gli avvocati di Beatrice Venezi affermano: 'Non esiste alcun conflitto di interessi'

Gli avvocati di Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra, hanno ribadito la sua totale estraneità a qualunque potenziale conflitto di interesse, sottolineando i suoi valori di integrità e trasparenza. Questo interviene come risposta alle accuse mosse da Maria Rosaria Boccia durante un'intervista su La7. La nota è stata inviata sia a Boccia, sia alla rete televisiva e al giornale La Repubblica in riferimento a un articolo del 8 settembre 2024.

Gli avvocati della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi sottolineano che questa non è mai stata coinvolta in potenziali conflitti di interesse. Beatrice rappresenta i principi di chiarezza, trasparenza e onestà. Questo è dato in risposta alle affermazioni fatte da Maria Rosaria Boccia durante l’intervista a In Onda su La 7. Una risposta che è stata inviata sia a Boccia, sia alla rete televisiva La7, che al giornale La Repubblica per un articolo pubblicato l’8 settembre 2024, chiamato ‘Amiche, parenti, sodali l’ultimo blitz dell’ex ministro. E spunta il caso Venezi al G7’, che è stato ripreso anche da Dagospia.