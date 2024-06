Glutei alti e sodi: consigli e rimedi per l’estate

I glutei alti e sodi sono il risultato di allenamento fisico e alimentazione corretta, due aspetti fondamentali che, dunque, non si escludono a vicenda, ma che vanno di pari passo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come raggiungere l’obiettivo rapidamente e nel minor tempo possibile.

Glutei alti e sodi

Dedicarsi alla cura e alla bellezza del corpo, con particolare riferimento ai glutei, non è mai troppo tardi, anche se l’estate è già arrivata. I glutei alti e sodi sono il risultato di una serie di allenamenti fisici mirati insieme ad una sana e corretta alimentazione, ricca di carboidrati, che sono la fonte principale da cui l’organismo trae l’energia, e proteine, fondamentali per lo sviluppo di massa muscolare.

Le temperature estive, di certo, non aiutano, è vero. A causa del caldo cocente, infatti, si ha voglia di fare poco e niente e questo, certamente, gioca a proprio svantaggio. Chi vorrebbe mai allenarsi con il caldo? Sicuramente nessuno, ma adottare qualche accorgimento potrebbe essere utile per allenarsi con il caldo e nonostante il caldo. Ad esempio, ci si potrebbe allenare in casa e non all’aperto, di sera o nelle prime ore del mattino. A questo proposito, potrebbe essere utile stabilire una routine, così da essere certi di completare il proprio programma.

Glutei alti e sodi: consigli

L’attività fisica, in generale, è fondamentale per il proprio benessere psicofisico. Lo yoga, gli allenamenti ad alta intensità e il protocollo Tabata non solo aiutano a perdere peso, ma anche a scolpire punti specifici del corpo. Gli squat e gli affondi, dei quali esistono versioni differenti, che possono essere eseguite anche in casa, aiutano ad avere glutei alti e sodi, in poco tempo e con il minor sforzo possibile.

Il recupero dopo l’attività fisica è fondamentale, persino più importante dell’attività fisica stessa. E’ necessario fare una pausa di almeno un giorno tra un allenamento e l’altro, prima di tutto, per permettere ai muscoli di adattarsi al cambiamento, di riposare e di arrivare preparati alla nuova sessione di allenamento, in secondo luogo, per evitare traumi e fratture che, con un po’ di riposo, appunto, possono essere evitati.

La stagione estiva può essere sfruttata a proprio vantaggio. Strano, ma vero! Nuotare è un’ottima forma di allenamento e anche andare in bicicletta. Non dimentichiamo, poi, che di sera si possono fare anche delle lunghe passeggiate, anche per stimolare il metabolismo e favorire una perdita di peso rapida ed effettiva.

L’alimentazione dovrà essere fresca e genuina. Non solo carboidrati e proteine, ma anche fibre e ogni altro alimento che è fondamentale per il benessere psicofisico dell’organismo. Poiché siamo in estate, poi, ricordate anche di bere almeno due litri d’acqua al giorno per mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo, purificare l’organismo, smaltire un po’ di cellulite e combattere la ritenzione idrica.

Glutei alti e sodi: miglior rimedio

A volte, nonostante l’impegno, i risultati non arrivano o non sono così immediati. Questo succede perché ognuno di noi parte da una storia personale differente e, con ogni probabilità, lo stesso risultato di qualcun altro verrà sì raggiunto, ma in tempi più lontani. Altre volte, invece, può succedere di impegnarsi davvero tanto per avere glutei alti e sodi, ma di non riuscirci perché non si ha disposizione molto tempo e, dunque, ci si allena solo quando è possibile.

D’altra parte, anche se si mangia bene, avere glutei alti e sodi resta, comunque, impossibile perché alimentazione corretta e allenamento fisico non si escludono a vicenda, ma vanno di pari passo.

Glutei Fit, prodotta in Italia, a partire da ingredienti naturali al 100%, nasce con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze e agli impegni di tutte le donne, allo scopo di ricostruire, ridisegnare, rimodellare e rassodare i glutei attraverso l’azione sinergica dei suoi principi attivi, che sono:

l’ Elastina , che serve a rendere i tessuti più elastici e facilitare il rimodellamento;

, che serve a rendere i tessuti più elastici e facilitare il rimodellamento; l’ Ananas , noto per il suo potere drenante e anti-grasso;

, noto per il suo potere drenante e anti-grasso; il Caffè Verde , che stimola il metabolismo e facilita la perdita di peso;

, che stimola il metabolismo e facilita la perdita di peso; la Fosfatidilcolina che lavora con gli altri principi attivi per velocizzare il risultano finale.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulle seguenti immagini

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Glutei Fit è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Glutei Fit è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Glutei Fit è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 per due confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.