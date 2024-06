Golf, Mirabilandia special sponsor dell'81° Open d'Italia

Ravenna, 18 giu. (Adnkronos) – Dal 27 al 30 giugno Mirabilandia sarà special sponsor dell’81° Open d’Italia di Golf. All’interno del Villaggio allestito all’Adriatic Golf Club di Cervia, il Parco divertimenti più grande d’Italia sarà presente con un proprio stand per attività di promozione. Durante i quattro giorni della manifestazione, anche le mascotte e alcuni artisti di Mirabilandia arriveranno ad animare i momenti pre o post gara, per portare il divertimento della Riviera. Inoltre, per giocatori e accompagnatori sono previste promozioni e offerte esclusive.

“Per un territorio come il nostro – in grado di offrire cultura, enogastronomia, mare, montagna, centri termali, eventi sportivi e parchi divertimento – è fondamentale fare rete per promuovere la regione anche a livello internazionale -dice Riccardo Capo, Managing Director di Mirabilandia-. Siamo quindi ben contenti di sostenere l’Open di Golf dove porteremo il nostro know-how e le tante sinergie che ogni anno mettiamo in campo per regalare grande divertimento ed emozioni. Lo sforzo della regione Emilia-Romagna per ospitare questo grande appuntamento è un’opportunità unica che tutti dobbiamo cogliere e sfruttare al massimo, per far conoscere la bellezza e le innumerevoli offerte del nostro territorio”.