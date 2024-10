Governo: 2 anni in 59 slide, per P.Chigi 'orizzonte di legislatura' (2)

Governo: 2 anni in 59 slide, per P.Chigi 'orizzonte di legislatura'...

(Adnkronos) – Nelle slide, Palazzo Chigi si sofferma sulla presidenza italiana del G7 e su un'"Italia che torna protagonista del mondo". Spazio poi, naturalmente, al Piano Mattei per l'Africa, alle riforme -dalla giustizia all'autonomia, passando per premierato e riforma fiscale- e al Pnrr. Il governo Meloni, con "la prima donna presidente del Consiglio", va "oltre il tetto di cristallo", con un "doppio record: "53,5% di occupazione femminile e 10 milioni di donne occupate". P.Chigi rimarca poi il "supporto delle famiglie e della natalità", la sicurezza "tornata priorità", la "lotta alle mafie" e a "ogni droga", la "rinascita di Caivano", il contrasto "all'immigrazione clandestina", con una riduzione degli sbarchi "del 61%" e un aumento dei rimpatri del "16% sul 2023 e del 34% sul 2022".

Il governo Meloni al giro di boa dei due anni rivendica di essere "al fianco di chi crea ricchezze e lavoro" e del "piccolo che fa grande l'Italia". E ancor di aver "difeso l'agricoltura", generato un "welfare più inclusivo" e, al contrario di quanto le addebita con forze l'opposizione, di aver messo "più risorse per ricostruire la sanità" con "stanziamenti record per il Fondo sanitario nazionale". Spazio poi ai numeri sulla scuola, sull'università e la ricerca, sulla messa in sicurezza del territorio, sul turismo, sulla PA "che si rinnova" e sulla "sfida della transizione digitale" con "1 mld di investimenti sull'intelligenza artificiale".