Governo: 4 nomine in Cdm

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, vista la richiesta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il collocamento in posizione di fuori ruolo del ministro plenipotenziario Fabrizio Lucentini presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, quale Consigliere diplomatico aggiunto e dal 16 gennaio 2026 quale Consigliere diplomatico.

Su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il collocamento in posizione di fuori ruolo del dirigente generale di pubblica sicurezza dottor Andrea Valentino presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione е la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato Francesca Monaldi, Vincenzo Modeo, Luigi Iandoli e Vincenzo Nicolì.

Su proposta del Ministro della cultura Alessandro Giuli, il collocamento in posizione di comando del dott. Nicola Borrelli, direttore generale di prima fascia del Ministero della cultura, per lo svolgimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale per la sostenibilità e la programmazione del sistema della formazione superiore del Ministero dell’università e della ricerca.