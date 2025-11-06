Governo: Bignami, 'riconferma Caiata presidente commissione InCE premia impegno concreto'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "La riconferma di Salvatore Caiata alla presidenza della commissione economica dell’assemblea parlamentare dell’InCE, avvenuta a Belgrado, rappresenta un risultato di grande rilievo per il Parlamento italiano. Tale nomina premia un impegno concreto, competente e costante, che in questi anni ha contribuito a valorizzare il ruolo dell’Italia nei processi di cooperazione e integrazione dei Balcani in ambito europeo".

Così Galeazzo Bignami, capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera.

"La significativa iniziativa dedicata alla ricostruzione dell’Ucraina, promossa a Matera lo scorso febbraio, ne è una testimonianza evidente: un contributo prezioso che ha dato prestigio e autorevolezza al nostro lavoro nelle sedi internazionali. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, rivolgo a Salvatore Caiata le più sentite congratulazioni e gli auguro di proseguire con la stessa visione e determinazione l’importante responsabilità affidatagli", conclude.